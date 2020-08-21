İşte dünyanın en pahalı tabloları! Geçmişten günümüze kadar alınıp-satılmış bilinen en pahalı tabloları sizin için bir araya getirdik. İşte dünyanın bilinen en pahalı tabloları...

1 10 Garçon à la pipe / Picasso 2004 yılında 104 milyon liraya (374 milyon lira) satıldı.