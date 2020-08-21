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İşte dünyanın en pahalı tabloları!

Geçmişten günümüze kadar alınıp-satılmış bilinen en pahalı tabloları sizin için bir araya getirdik. İşte dünyanın bilinen en pahalı tabloları...

İşte dünyanın en pahalı tabloları! 1110

Garçon à la pipe / Picasso

2004 yılında 104 milyon liraya (374 milyon lira) satıldı.