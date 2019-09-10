İşte yeni Land Rover Defender!

Markanın arazi kabiliyeti en yüksek modellerinden bbiri olacak olan otomobil köşeli tasarımı ve modern duruşuyla dikkatleri üzerine çekti.

2020 yılında satışa sunulması beklenen ikinci jenerasyon Defender, hem 4 ve 5 kapılı hem de 6 ya da 7 koltuklu olarak satın alınabilecek. 2020 yılının ilk yarısından itibaren ise otomobilin 3 kapılı versiyonu tanıtılacak.

Yeni Defender, 90,110 ve 130 modellerine sahip olacak. Otomobilin 90 versiyonunun İngiltere’deki satış fiyatı 40 bin sterlin olacak.

Discovery 5’in değiştirilen ve geliştirilen D7x altyapısı üzerine inşa edilen otomobil 2 litre dizel ve benzinli, 3 litre benzinli mild-hybrid motor seçeneklerine sahip olacak.

Land Rover’ın yeni otomobili markanın Slovakya’daki fabrikasında üretilecek. Otomobilin giriş versiyonu olan Defender 90 4583 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe ve 1974 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca aracın aks mesafesi de 2587 mm uzunluğunda. Bir önceki jenerasyon ise 3894 mm uzunluğunda, 1476 mm genişliğinde ve 2079 mm yüksekliğindeydi.