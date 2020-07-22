İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Pandemi sürecinde Türkiye genelinde ekonomik tedbirler getirilmiş bu kapsamda işten çıkarma yasağı getirilerek ücretsiz izne çıkarılan işçiler için maaş desteği sağlanmıştı. Öte yandan işverenler için de kısa çalışma ödeneği imkanı getirilmişti. 17 Nisanda başlayan 3 aylık işten çıkarma yasağının sonuna geliniyor. Peki İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, tekrar uzatılacak mı? .

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağı 17 Ağustos’ta sona erecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarmayı en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabileceğini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta istihdamı koruma teklifi yasalaştırılacak. Teklifle işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

Yeni ekonomik paketle, işten çıkarmayı engelleyen yasal düzenlemenin süresi uzatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın gerekçesiyle fesih yasağını 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.

SİGORTALAR İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlanan iş yerleri normal çalışma düzenine geçerse, sigorta primleri 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Kısa çalışma ödeneğinin hangi sektörlerde uzatılacağına dair olarak Cumhurbaşkanlığına da yetki verilecek. 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükümler ertelenecek.

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye 14 Temmuz’da sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” yürütme ve yürürlülük dahil 10 maddeden oluşuyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler dün tamamlandı. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor.

Corona virüsü salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, her bir defada en fazla üçer ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Teklif ile ayrıca iş akitlerinin hangi şartlarda feshedilebileceği de netleştirirliyor.

Teklif ile “ekonominin normalleşmeye başlaması ile birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi” amaçlanıyor. Buna göre, haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Teklifle, corona virüsü salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi korunurken ilgili değişikliklerin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine olanak tanıyor.

Teklif ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü de öteleneniyor.

Teklif ile ayrıca Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, kıdeme hak kazananan ancak tazminatlarını alamayanların tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi de öngörülüyor. (Sözcü)