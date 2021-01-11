İstenmeyen SMS e devlet üzerinden nasıl iptal edilir? E-devlet ve İYS ile istenmeyen SMS iptal etme işlemi nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, SMS, sesli mesaj veya e-posta iletilerinde rahatsız olanlar artık İYS sistemi ve E-devlet üzerinden istenmeyen kısa mesajları engelleyebilecek. Peki istenmeyen SMS e devlet üzerinden nasıl iptal edilir? E-devlet ve İYS ile istenmeyen SMS iptal etme nasıl yapılır?

İSTENMEYEN MESAJLAR NASIL İPTAL EDİLİR?

Ticaret Bakanlığı, onaysız elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçladığı yeni uygulama Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek.

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 8 Ocak'tan itibaren 16 Şubat 2021'e kadar SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerini düzenleyebilecek...

e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

Yapmanız gerekenler;

Sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratın

Karşınıza çıkan sayfada "Vatandaş Girişi" kısmına tıklayın.

Açılan sayfaya telefon numaranızı ekleyin ve gelen doğrulama kodunu girin.

Bir sonraki sayfa da karşınıza çıkacak olan "Aydınlatma Metni"ni okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretleyin.

Daha sonra, size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler.