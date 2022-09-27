İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabine toplantısında istifasını sunduğu iddia edildi. Söz konusu iddianın ardından Bakan Soylu'nun Mersin'deki terör saldırısı sonrası kente giderek görevinin başında olması iddiaları boşa çıkardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan kabine toplantısında istifa ettiği öne sürüldü. Milli Gazete'nin haberine göre Bakan Soylu, görevinden affını istedi.

Kulislere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Bakan Soylu'nun affını kabul ettiği, bazı bilgilere göre Erdoğan'ın bu istifayı beklettiği öne sürüldü.

İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı

MERSİN'DE GÖREVİNİN BAŞINDAYDI

Bu iddialar sonrası ise Bakan Soylu görevinin başındaydı. Soylu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısı sonrası ile giderek, olay yerinde incelemelerde yaptı. Yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Böylece Bakan Soylu hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı görüldü.

İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı

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