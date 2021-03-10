İstiklal Caddesi yoğunluk sebebiyle kapatıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluğu önlemek amacıyla Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ni kapattı.

İstiklal Caddesi ve Taksim'de korona virüs salgınına rağmen büyük yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen vatandaşların İstiklal Caddesine akın etmesiyle bölgede yoğunluk yaşandı. Bu olay üzerine korona virüsün yayılmasını önlemek için ekipler harekete geçti. Ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaparken caddedeki yoğunluğu da önlemeye çalıştı.

GİRİŞLER KAPATILDI

Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek amacıyla geçici olarak İstiklal Caddesi'nin girişlerini kapatma kararı aldı.