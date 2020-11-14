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  3. İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar! Jiletle kendine zarar vererek intihara kalkıştı

İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar! Jiletle kendine zarar vererek intihara kalkıştı

İstanbul Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan ve elindeki jiletle kendisine zarar veren bir kişi, polisler ikna etmesi sonucu intihar girişiminden vazgeçerek teslim oldu.

İHA'nın haberine göre olay dün saat 21.45 sıralarında İstiklal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddedeki Atlas Pasajı önünde çiçek sattığı öğrenilen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple pasajın ikinci katına çıkarak elindeki jiletle kendine zarar verip bağırarak küfürler savurmaya başladı. Caddede gezdiği sırada şahsı gören vatandaşlar, durumu  sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CADDE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Şahsı ikna etme çabaları sırasında polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstiklal Caddesini yaya trafiğine kapattı. Olayı gören vatandaşlar koronavirüs salgınını unutup sosyal mesafeyi hiçe sayıp olayı  izledi. 

İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar! Jiletle kendine zarar vererek intihara kalkıştı

CAMA DOĞRU YAKLAŞIP AŞAĞIYA SARKTI

Polis ekipleri, kendisine zarar veren şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin yanına yaklaştığı sırada şahıs, cama doğru yaklaşarak aşağıya doğru sarkması yürekleri ağızlara getirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şahıs saatler sonra ikna edilerek alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri şahsı polis kontrolünden en yakın hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar! Jiletle kendine zarar vererek intihara kalkıştıİstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar! Jiletle kendine zarar vererek intihara kalkıştı

Tayfun Altuntaş
Editör


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