İstiklal Caddesi'ndeki alçak eylemin planlayıcısıydı! MİT, Suriye'de etkisiz hale getirdi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının planlayıcılarından "Mazlum Afrin" kod adlı terörist Nabo Kele Hayri, Suriye'de MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

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İstiklal Caddesi'ndeki alçak eylemin planlayıcısıydı! MİT, Suriye'de etkisiz hale getirdi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden olan PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren "Mazlum Afrin" kod adlı Nabo Kele Hayri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 3 Ekim'de Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, bombalı eylemin failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasını sağlayan PYD/YPG işbirlikçisi Halil Menci'nin 22 Şubat'ta Suriye'de etkisiz hale getirilmesinin ardından çalışmalarına aralıksız devam etti.

takibe alındı

İstiklal Caddesi saldırısını organize etmesinin yanı sıra PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında yer aldığı öğrenilen "Mazlum Afrin" kod adlı Nabo Kele Hayri, Suriye'de tespit edilerek takibe alındı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda gözünden yaralandı

Geçmiş dönemde Suriye'de örgütün hakim olduğu farklı yerleşim yerlerinde sözde istihbarat sorumluluğu yapan ve harekat bölgelerindeki Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına saldırı ve sabotaj eylemleri organize ettiği öğrenilen Nabo Kele Hayri'nin Barış Pınarı Harekatı (BPH) bölgesinde 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da organizatörü olduğu, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı tespit edildi. Uzun zamandır MİT'in takibinde olduğu terörist Hayri'nin İstiklal Caddesi saldırısının faili Ahlam Albashır Saleh'e Suriye'de bizzat iki hafta özel eğitim verdiği ve akabinde Türkiye'ye gönderilmesini organize ettiğinin öğrenilmesi üzerine çalışmalara hız verildi.

Haseke'de etkisiz hale getirildi

Sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde Suriye Haseke'de bulunduğu tespit edilen Nabo Kele Hayri, MİT tarafından yakın takipte tutularak, operasyon için uygun zaman beklenmeye başlandı. Çok gizli yürütülen çalışmalar neticesinde ekim ayı başında MİT tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Nabo Kele Hayri, MİT'e ait özel bir ekip tarafından 3 Kasım 2023 günü Haseke'de etkisiz hale getirildi.

İstiklal Caddesi'ndeki alçak eylemin planlayıcısıydı! MİT, Suriye'de etkisiz hale getirdi

İstiklal Caddesi'ndeki alçak eylemin planlayıcısıydı! MİT, Suriye'de etkisiz hale getirdi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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