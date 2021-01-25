En son 1 Mart 2016 yılında Atina'da yapılan toplantının ardından Türk ve Yunan tarafları bugün İstanbul'da istikşafi görüşmeler yaptı. Gündem olan konunun ardından en çok İstikşafi nedir, ne demek TDK? İstikşafi anlamı nedir? İstikşafi görüşme ne anlama geliyor? soruları araştırıldı. İşte yanıtları...

İSTİKŞAFİ NEDİR, NE DEMEK TDK?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan tanıma göre İstikşafi Arapça “keşf"ten türedi. TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiği ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği açıklandı.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER NE DEMEK?

İstikşafi görüşmeler diplomatik bir terimdir. Keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına gelmektedir.