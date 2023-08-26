İSTOÇ-Habipler bağlantı yolunda zincirleme kaza!

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün makas attığı ileri sürülen otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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İSTOÇ-Habipler bağlantı yolunda zincirleme kaza!

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün makas attığı ileri sürülen otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Köprü altında bekleyen 4 aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, İSTOÇ-Habipler bağlantı yolu Bağcılar istikametinde meydana geldi. Bağcılar yönüne giden 34 NN 76 14 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre makas atarak ilerledi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamete giden 34 EC 8047 plakalı kamyonete ve ardından köprü altında bekleyen park halindeki 4 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile kamyonette bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Park halindeki araçların sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kişileri araçtan çıkarak ambulansa götürürken, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kazada park halindeki aracı zarar gören sürücü Ali Çet "Arkadaş aşırı bir hızla geliyordu. Buranın 80 kilometre hız sınırı var, arkadaş en az 120 kilometre hız sınırı ile geliyordu. Makas atarak seyrediyordu. Kamyonetin önüne kırdı, kamyon da vurmayayım diye direksiyonu kırınca adam arabayı yatırdı. Bu takla atarak geldi. Taksinin ucuna vurdu, sonra diğerine en son da benim arabaya vurdu." diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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