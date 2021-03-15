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İsveç'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsveç'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsveç'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden İsveç'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

İsveç'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsveç'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsveç veya resmî olarak İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya'dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır.

İsveç'in Nüfusu Kaç Kişidir?

İsveç, 10338368 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 84. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

İsveç'in Müslüman Nüfus sayısı 149000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 2 olarak rakamlara yansımıştır.

İsveç'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsveç'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsveç'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  İsveç'in yüz ölçümü 454100  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İsveç'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 39960  km²    Karasal Alan : 410335 km²

İsveç'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsveç'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsveç'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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