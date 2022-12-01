İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç kanalı SVT'ye verdiği röportajda muhabirin Türkiye'yi suçlayan ifadeleri sonrası yayını terk etti.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te yayın yapan SVT kanalına röportaj verdi. SVT muhabiri, İbrahim Kalın'a Türkiye'de bulunan ve İsveç'in iadesini istediği "Tilki Kürt" lakaplı bir çete liderinden ve bir katil zanlısını hatırlattı.

Muhabir, "Tilki Kürt" lakaplı suçlunun Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye, suçlular için cennet" dedi. Söz konusu kişinin Türkiye'de devlet himayesinin altında olduğunu ima eden muhabir tepki çekti.

İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz

YAYINI KESTİ, HAK ETTİKLERİ CEVABI VERDİ

Muhabirin sözünü tamamlaması sonrası İbrahim Kalın, suçlamaları reddetti. Kalın, “Bunlar asılsız suçlamalar. Ben bu davaları takip etmiyorum. Ancak bir suçlu iadesi söz konusu ise, bu kanunlara göre yapılır. Kimse Türkiye’nin suçluları sakladığını ima dahi edemez. Sayın muhabir, Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz. Bu asılsız iddiaları ve suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu PKK ağzı. Bu FETÖ ağzı. Bu dürüst gazetecilik değil. Kaydı keser misiniz?” ifadelerini kullandı.

İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz

Kalın yayını yarıda keserek kanaldan ayrıldı.

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