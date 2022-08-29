İsveç'te feribot yangını! İçeride 300 kişi feribotta mahsur kaldı!

İsveçli yetkililer İsveç kıyılarında hareket halinde olan feribotta henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığını bildirdi.

Rukiye Karapunar
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İsveç'te feribot yangını! İçeride 300 kişi feribotta mahsur kaldı!

İsveç Denizcilik İdaresi sözcüsü Jonas Franzen AFP'ye verdiği demeçte İsveç kıyılarında 300 kişiyi taşıyan arabalı feribotta Yangın çıktığı bilgisi verildi. Çıkan yangında olay yerine üç helikopter ve yedi geminin sevk edildiğini ve geminin tahliyesinin başladığı bilgisi geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Feribotun bağlı olduğu Stena Line şirket Sözcüsü Stefan Elfström tarafından yapılan açıklamada, alevlerin kontrol altında olduğu ve şu ana kadar yaralanan olmadığı aktarıldı. Elfström ayrıca, feribottaki yolcularla ilgilenildiğini söyledi.

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