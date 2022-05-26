İsveç'te şaşkına çeviren yasak! Ukraynalı kadınlar kısa bluz, mini etek ve şort giyemeyecek! Nedenini duyunca inanamayacaksınız!

Ukrayna'daki çatışmadan önce, İsveç'e gelen mültecilerin çoğunluğu Afganlar, Suriyeliler ve Iraklı erkekler oluşuyordu. İsveç Radyosu'nun bildirdiğine göre, bu nedenle ülkenin güneyindeki Blekinge İlçesindeki Olofström kasabasındaki göçmen merkezine dönüştürülen Galaxen Otel'de yaşayan Ukraynalı kadın sığınmacılar katı bir kıyafet kuralına tabi tutuldu.

Habere göre, Ukraynalı kadın mültecilerden, karın bölgesini gösteren bluzlar, mini etek ve şort giymemeleri istendi. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, aynı otelde yaşayan “başka kültürlerden erkekleri kışkırtabileceği” belirtildi.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bu önlem görünüşte kadınları korumak için tasarlanmış olsa da, insan hakları aktivisti Gitana Bengtsson, kıyafet yönetmeliğini şiddetle eleştirdi.

Bengtssoni. “Ukraynalı kadınlar buradaki İsveç’teki kadınlar gibi giyiniyor. Fahişe gibi görünmüyorlar. Otel müdürü, onur kırıcı bir şekilde vücut kısımlarını gösteren açık kıyafetler giymemeleri gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.