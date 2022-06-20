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İsveç'te üst üste skandallar! Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, kentte PKK paçavralı gösteri yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bazı yapılara terör örgütünü simgeleyen sembollerin yansıtılmasından sonra bu kez de Göteborg kentinde terör destekçileri gösteri düzenlendi. Ellerine terör örgütünü simgeleyen paçavraları alan PKK yandaşları, Türkiye aleyhinde sloganlar attı.

İsveç'te üst üste skandallar! Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, kentte PKK paçavralı gösteri yaptı

İsveç'in Göteborg kentindeki Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle yürüyüş yaptı.

2 SAAT BOYUNCA GÖSTERİ YAPTILAR

Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı. Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

İsveç'te üst üste skandallar! Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, kentte PKK paçavralı gösteri yaptı

"İSVEÇ İKİYÜZLÜ POLİTİKA İZLİYOR"

Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti Pkk'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat ikiyüzlü bir politika uyguluyor." dedi. Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

STOCKHOLM'DE DE TERÖR PROPAGANDASI YAPILMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Stockholm belediye binasına ve kentin sembollerinden biri olan Avicii Arena'ya projeksiyonlarla terör örgütünü simgeleyen semboller ve terörist başı Öcalan'ın posteri yansıtıldı.

İsveç'te bir skandal daha! Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Göteborg kentinde gösteri yaptı

İsveç'te üst üste skandallar! Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, kentte PKK paçavralı gösteri yaptı

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TALEPLERE YANIT VERMEDİ

Türkiye, İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istedi. Finlandiya'dan ise 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsveç hakkında "Kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Bunlar bize silah yaptırımı da uyguladı." yorumunda bulunmuştu.

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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