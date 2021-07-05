İşverenler bu haberden hoşlanmayacak! İzlanda'da en büyük 'haftada 4 gün çalışma deneyi' başarılı oldu: Üretkenlik ve refah arttı! İzlanda'da yapılan ve dünyanın, bu alandaki en geniş kapsamlı deneyi olan 'haftada 4 gün çalışma' konulu araştırmanın büyük başarıyla sonuçlandığı belirtildi. Haftalık çalışma saatinin 35 saate kadar indirildiği ve 2 bin 5000'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen deneyde üretkenlik ve refahın arttığı ifade edildi.

1 27 İzlanda'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük 'haftada 4 gün çalışma' denemesinin başarıyla sonuçlandığını belirten araştırmacılar, bu uygulamanın İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini ifade ederek 4 yıl süren uygulamanın büyük başarıya ulaştığını ifade etti.