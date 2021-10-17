İsyan etti! Demet Akalın, kavgaya karışan Okan Kurt için yardım istedi: Adamın can güvenliği yok

Instagram hesabında paylaştığı story'de eşi Okan Kurt için yardım isteyen Demet Akalın'ın paylaşımı gündem oldu. Boğaz'da sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga eden Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığını söyleyen Akalın polisin de içeri girmesine izin verilmediğin söyleyerek isyan etti. Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNARAK YARDIM İSTEDİ

Akalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu an İzmir Havaalanı’ndan dönmeye çalışıyorum. Hirağan’da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt’u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? ‘Çıkartmayacağız Okan Kurt’u o dükkandan’. Nasıl oluyor bu işler?"

"POLİSİN İÇERİ GİRMESİNE İZİN VERMİYORLAR!"

Başka bir hikayesinde ise Akalın “Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan’a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın paylaşımı:

KAVGANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Kavganın nedeninin Okan Kurt'un mekanda çok sayıda düğün organizasyonları yapmaya başlaması olduğu öğrenildi.

Mekanın sahipleri dün akşam yapılan düğünden sonra çok fazla kalabalık insan grubunun katıldığı bir düğün yapılmasının aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyip, yaptıkları anlaşmadaki gibi kebapçı olarak devam etmesini istediler. Fakat bu akşam Okan Kurt'un mekanında yine bir düğün organizasyonu olunca kavga çıktı. İki tarafın da polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

OKAN KURT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: "ALIKOYMA YOK!"

Okan Kurt yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı. Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı’nın berberiymiş. Cumhurbaşkanı’mıza boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak Sayın Cumhurbaşkanımızın hatrına sustuk. Ama bu tehditler hoş değil.”