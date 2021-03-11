İşyeri sahipleri 16 yaşındaki çocuğa işkence etmişti, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı!

Afyonkarahisar'da bir balıkçı dükkanında çırak olarak çalışan 16 yaşındaki genç çocuk iddiaya göre 200 TL'lik yevmiyesini almak için dükkana gittiğinde cani iş yeri sahipleri tarafından işkence görmüştü.

5 SAAT BOYUNCA İŞKENCE UYGULADILAR

İş yerine hakkı olan parasını almaya gelen 16 yaşındaki genç çocuğa iş yeri sahibi olan 2 kişi 5 saat boyunca işkence uygulamıştı. Lavaboya gitme bahanesiyle canilerin elinden kurtulan mağdur çocuk canını zor kurtarmış, hastanelik olmuştu.

2 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheli Akif A. tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı

(İHA)