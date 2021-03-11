İşyeri sahipleri 16 yaşındaki çocuğa işkence etmişti, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı!
200 TL'lik yevmiyesini almak için çalıştığı yere giden 16 yaşındaki gence işkence yapan işyeri sahibi 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da bir balıkçı dükkanında çırak olarak çalışan 16 yaşındaki genç çocuk iddiaya göre 200 TL'lik yevmiyesini almak için dükkana gittiğinde cani iş yeri sahipleri tarafından işkence görmüştü.
5 SAAT BOYUNCA İŞKENCE UYGULADILAR
İş yerine hakkı olan parasını almaya gelen 16 yaşındaki genç çocuğa iş yeri sahibi olan 2 kişi 5 saat boyunca işkence uygulamıştı. Lavaboya gitme bahanesiyle canilerin elinden kurtulan mağdur çocuk canını zor kurtarmış, hastanelik olmuştu.
2 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheli Akif A. tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı
(İHA)