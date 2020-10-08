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İtalya, Moldova'yı 6-0 mağlup etti!

Hazırlık maçında İtalya, Moldova ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, İtalya 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İtalya, Uluslar Ligi maçları öncesinde Moldova ile hazırlık maçında karşılaştı. Dünya devi, zayıf rakibine acımadı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi, İtalyanlar 6-0 kazandı.

Karşılaşmadaki üstünlüğünü maç boyunca bırakmayan İtalya, maçın 19. dakikasında Cristante ile 1-0 öne geçti. 23. dakikada Caputo'nun attığı gol, skoru 2-0 yaptı.

30. dakikada El Shaarawy, 38. dakikada Posmac (kk), 45+1. dakikada El Shaarawy ve 72. dakikada Berardi'den gelen goller İtalya'nın maçı 6-0 kazanmasını sağladı.

İtalya, sıradaki maçlarını UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak. Gök Mavililer, 11 Ekim'de Polonya'ya konuk olduktan sonra, sahasında Hollanda'yı ağırlayacak.

Azzuriler, Uluslar Ligi'ndeki grubunda 2 maç sonunda 4 puanla zirvede yer alıyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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