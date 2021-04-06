İtalya Türkiye maçı ne zaman? | İtalya Türkiye maçı seyircili mi oynanacak? 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi. Bu açıklamas sonrası maça ilişkin detaylar merak edildi. Peki İtalya Türkiye maçı ne zaman? | İtalya Türkiye maçı seyircili mi oynanacak? İşte detaylar...

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2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi. Bu açıklamas sonrası maça ilişkin detaylar merak edildi. Peki İtalya Türkiye maçı ne zaman? | İtalya Türkiye maçı seyircili mi oynanacak? İşte ayrıntılar... İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? EURO 2020'de milli takım maç programımız şu şekilde: 11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)

16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü) İTALYA TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK? 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi. A Milli Futbol Takım'ımızın İtalya ile karşı karşıya geleceği Avrupa Şampiyonası müsabakasının seyircili oynanacağı öğrenildi. TRT Spor'da yer alan habere göre İtalyan hükumeti, karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı takip edecek taraftar sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi. Berkem Temizel Gece Editörü maçeuro 2020milli takımne zaman