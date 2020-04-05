İtalya'da 24 saatte 525 kişi hayatını kaybetti!

İtalya'dan son 24 saat ilişkin koronavirüs bilançosu geldi. Son verilere göre sonunda günlük ölüm sayısında 600'ün altına inmeyi başardı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ölü ve vaka sayısı açıklandı. Son 24 saatte ülkede 525 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 15 bin 877'ye yükseldi. İtalya'da bir günde en yüksek ölümün yaşandığı ve 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra ilk kez ölü sayısı 600'ün altına inmiş oldu.

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıklamasına göre, corona virüsü salgınında en çok ölümün yaşandığı ülkede vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 316 artarak 128 bin 948 oldu.

GÜNLÜK CAN KAYBINDA DÜŞÜŞ

Avrupa’da salgının merkezi olan ve 15 binden fazla vatandaşını kaybeden İtalya’dan gelen son bilgilere göre, ülkedeki günlük can kaybı ve yeni vaka sayılarında düşüş yaşanıyor.

İtalyan yetkililer, 21 Mart’ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti.

İtalya’da günlük vaka sayıları önce 5 bine ardından da 4 bine kadar geriledi. Ülkede görülen en yüksek ölüm ise 919 ölüm ile 27 Mart’ta yaşanmıştı.

İtalyan Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart'ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.