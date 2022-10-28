İtalya'da büyük şok! Ünlü futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı!

İtalya'da akli dengesi bozuk bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İspanyol futbolcu Pablo Mari, operasyon geçirdi. Kulübü tecrübeli oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İtalya'da büyük şok! Ünlü futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı!

İtalya'da 46 yaşında olan bir kişi süpermarketten aldığı bıçakla etrafındakilere saldırdı. Olayda 1 kişi yaralandı, 5 kişi ise hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kişilerden birinin ise İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Monza'nın İspanyol defans oyuncusu Pablo Mari'nin olduğu ortaya çıktı.

İtalya'da büyük şok! Ünlü futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı!

OPERASYON GEÇİRDİ

Monza Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu bu sabah Milano'daki Niguarda Hastanesinde operasyon geçirdi. 2-3 gün hastanede gözlem altında tutulacak olan oyuncunun operasyonun iyi geçtiği 2 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

İtalya'da büyük şok! Ünlü futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı!

MAÇIN ERTELENMESİNİ İSTEDİLER

Bu arada, Monza Üst Yöneticisi (CEO) Adriano Galliani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Pablo Mari'nin dün akşam maruz kaldığı saldırının bütün takımda şok etkisi yaşattığını, bu nedenle Serie A'nın 12 haftasında 31 Ekim'de Bologna ile yapacakları maçın ertelenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Galliani, dün olayın ardından Mari'yi hastanede ziyaret etmiş ve basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Market arabasında çocuğu varmış, yanında da karısı ve hiçbir şey fark etmemiş. Sırtında çok güçlü bir kramp hissettiğini söyledi ki bu aslında söz konusu kişinin bıçağı. Muhtemelen onu uzun boylu olması kurtardı. Bir kişiyi boğazından bıçakladığını görmüş. Bu şok edici." ifadelerini kullanmıştı.

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