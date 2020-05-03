İtalya'da Kovid-19 nedeniyle en az can kaybı yaşandı

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 28 bin 884'a yükseldiği bildirildi.

EN AZ CAN KAYBI BUGÜN YAŞANDI

Ülkede bin 386 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 210 bin 717'ye ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 81 bin 654'e yükseldiği belirtilirken, durumu kritik olanların sayısı ise bin 501 olarak açıklandı.Öte yandan İtalya’da bugün 10 Mart tarihinden bu yana korona virüs nedeni ile gerçekleşen en düşük can kaybı yaşandı.

Bu arada, İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, ülkenin kuzeyindeki Parma kentindeki Maggiore Hastanesi’nde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölüm hasta yoğunluğunun düşmesiyle kapatıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hastanedeki doktor ve hemşirelerinin bölümün kapatılmasını kutladıkları görüldü.

İTALYA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYOR

Avrupa'da salgından ilk ve en çok etkilenen yer olan İtalya, yarından itibaren Kovid-19 acil durumunda yeni bir evreye giriyor.

Başbakan Giuseppe Conte’nin “Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama” olarak tanımladığı ve yarın başlayacak dönemle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerindeki 4,4 milyon kişinin işbaşı yapması bekleniyor.

Halihazırda zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede yarın itibariyle bu kısıtlama da bir nebze gevşetilecek. Buna göre, insanların evlerinden uzakta, park ve bahçelerde spor yapması ile aile yakınlarını sosyal mesafe şartları çerçevesinde ziyaret etmesine izin verilecek.

Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, büyük kentlerdeki metro ve belediye otobüsleri de virüs yayılma riskine karşın yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Hükümetin 26 Nisan'da çıkardığı kararnameye göre, müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs'tan, restoran, kafe ve kuaför salonları ise 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Başbakan Conte, önlemleri gevşeteceğini duyurduğu açıklaması sırasında, virüsle birlikte yaşanılacak bu dönemde yayılmanın artması durumunda eski sıkı tedbirleri geri getirebilecekleri uyarısında da bulunmuştu. (AA-İHA)