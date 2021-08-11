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İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'ye geldi

Oyunculuğuyla adından söz ettiren İtalyan aktör Michale Morrone Türk hayranlarıyla buluştu.

İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'ye geldi

"365 Days" filmiyle popüler olan ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone sosyal medyadaki "Türkiye'ye geliyorum" paylaşımı hayranlarını oldukça sevindirdi. Dün akşam saatlerinde iniş yapan ve iş görüşmesi nedeniyle Tükiye'ye geldiği konuşulan aktör kalabalık bir izdihamla karşılaştı. 

İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'ye geldi

BU KADARINI BEKLEMİYORDU!

Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Morrone gerçekleştirdiği bir ropörtajında  “Türkiye’de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum” dediği öğrenildi. 

İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'ye geldi

365 Day filminde Don Massimo Torricelli karakteriyle tanınan  ve adını geniş kitlelere duyuran Ünlü oyuncu “Filmin gösteriminin ardından, bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum” dedi.

italyan aktör Michele Morrone Türkiye'ye geldi

Aktörün iş görüşmelerinden sonra Türkiye'de tatil yapacağı konuşuluyor.

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