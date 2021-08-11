İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'ye geldi

"365 Days" filmiyle popüler olan ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone sosyal medyadaki "Türkiye'ye geliyorum" paylaşımı hayranlarını oldukça sevindirdi. Dün akşam saatlerinde iniş yapan ve iş görüşmesi nedeniyle Tükiye'ye geldiği konuşulan aktör kalabalık bir izdihamla karşılaştı.

BU KADARINI BEKLEMİYORDU!

Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Morrone gerçekleştirdiği bir ropörtajında “Türkiye’de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum” dediği öğrenildi.

365 Day filminde Don Massimo Torricelli karakteriyle tanınan ve adını geniş kitlelere duyuran Ünlü oyuncu “Filmin gösteriminin ardından, bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum” dedi.

Aktörün iş görüşmelerinden sonra Türkiye'de tatil yapacağı konuşuluyor.