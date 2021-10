İtalyan güzel Can Yaman'a fena kapıldı! Diletta Leotta çabuk unutuldu!

Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen ve İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman, yeni rol arkadaşı Francesca Chillemi'yle yakınlaşmaya başladı.

AŞK DOLU BAKIŞLAR

"Sandokan" dizisi öncesi "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafla kafa karıştırdı. Chillemi'nin, Can Yaman'a aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.

REKLAM MI?

Kimileri oyuncunun yeni reklam peşinde olduğunu söylerken kimileri de İtalyan güzelin kalbini Can Yaman'a kaptırdığı yorumunu yaptı.

Diletta Leotta ile fotoğraflarını henüz Instagram'dan kaldırmayan Yaman'ın İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Francesca Chillemi ile adının aşk dedikodusuna karışması yabancı basında da yer aldı.

İZDİHAM YAŞANDI

Öte yandan Can Yaman'ın son paylaşımında yoğun ilgi gördüğü ve arabasının önünde hayranlarının onu görebilmek için izdiham yaşattığı anlar olay oldu.