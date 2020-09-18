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İtalya'nın en çok konuşulanı Hakan Çalhanoğlu!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz akşam oynanan Avrupa Ligi maçında, "Maçın en değerli oyuncusu" seçildi.

İtalya'nın en çok konuşulanı Hakan Çalhanoğlu!

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yıldız golcü Ibrahimovic ile birlikte yakaladığı uyumun ardından pandemi sonrası dönemin en yükselen oyuncusu olmuştu. Gösterdiği performansla takımın değişilmez oyuncusu olan Çalhanoğlu, yeni sezona da iyi başladı. 

Milan kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, takımın sponsorlarından Emirates tarafından Milan'ın 2020-2021 sezonundaki ilk resmi maçında gösterdiği performansla Hakan Çalhanoğlu'nun "Maçın en değerli oyuncusu" seçildiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda dün akşam İrlanda'nın Shamrock Rovers'ı 2-0 yenen Milan'da 1 gol atmış ve performansıyla maça damgasını vurmuştu. 

İtalya'nın en çok konuşulanı Hakan Çalhanoğlu!

İTALYA BASININDAN DA TAM NOT

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yükselişe geçen Çalhanoğlu, bu form grafiğini bu sezonda devam ettirecek gibi duruyor. Sezonun ilk resmi maçında golle buluşan milli futbolcu, İtalyan basınından da tam not almayı başardı. 

La Gazzetta dello Sport, maçı "Zlatan ve süper Çalhanoğlu Shamrock'u yere serdi" başlığıyla verirken, milli futbolcuya en yüksek notlardan 7,5'u layık görerek, kendisinin Milan adına maçın en iyisi olduğunu belirtti.

Gazete, Hakan'ın sağ ayağıyla çektiği şutla bulduğu golün "pastanın üstündeki kiraz" tadında karşılaşmayı Milan için kapatan gol olduğunu yazdı.

Corriere dello Sport da milli oyuncuya 7,5 ile en yüksek notu verirken, bir dokunuşuyla İbrahimovic'i kaleciyle karşı karşıya getiren Çalhanoğlu’nun ikinci yarıda da bir gol attığı belirtildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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