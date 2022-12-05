İtalya’nın Milano kentinde sol görüşlülerin aşırı sağcılara doğru yürüdü, olaylar çıktı

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen karşıt görüşlü iki farklı gösteride, sol görüşlülerin aşırı sağcılara doğru yürümesine güvenlik güçleri copla müdahale edince arbede çıktı.

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İtalya’nın Milano kentinde sol görüşlülerin aşırı sağcılara doğru yürüdü, olaylar çıktı

Aşırı sağcı ve Rusya yanlısı yaklaşık 300 kişilik bir grup, Cadorna Meydanı'nda toplanarak Ukrayna'ya silah gönderilmesini protesto etti. Ellerinde meşale ve İtalyan bayraklarıyla yürüyen aşırı sağcılar, "Savaşa karşı birleştik" ve "Rus düşmanlığına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Aşırı sağcılar, yürüyüşleri sırasında meşaleler yakarak, savaşa karşı olduklarını belirtti.

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GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAYLARA ENGEL OLDU

Kentin bir diğer noktası olan Duomo yakınlarındaki Cairoli Meydanı'nda ise sayıları 500'den fazla sol görüşlü bir grup, savaşı ve faşizmi protesto etmek için bir araya geldi. Sol görüşlü grup, bir süre sonra aşırı sağcıların bulunduğu alana doğru yürümek isteyince güvenlik güçleri buna engel oldu.

Polis ile sol görüşlüler arasında sert bir arbede yaşanırken, güvenlik güçleri copla müdahalede bulundu. İtalyan basınındaki haberlere göre, olaylarda 1 polis yaralandı.

KAYNAK: AA

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