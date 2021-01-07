İtidal nedir, ne demek? İtidal çağrısı ne demek? İtidal İngilizcesi, TDK anlamı

ABD'de Trump yanlısı göstericilerin kongre binasını basması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 14 polis de yaralandı. Washington Polis Şefi Robert Contee, 52 eylemcinin de gözaltına alındığı bilgisini verdi. Washington'da olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkan Joe Biden yaşananları "kalkışma" olarak nitelendirdi. Olaylar sırasında Trump'ın "itidal" çağrısında bulunmasının ardından itidal ne demek soruları gündeme geldi.

Başkent Washington'da eski Başkan Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericiler karşılarına çıkan polisle çatıştı.

Bunun üzerine Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin." mesajını verdi.

İTİDAL NEDİR, NE DEMEK TDK?

Türk Dil Kurumuna (TDK) göre itidal:

Aşırı olmama, ılımlılık, ölçülülük, soğukkanlılık demek.

İTİDAL ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİYOR?

İtidal kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bunların dışında İslam’da da ayrı bir anlamı bulunmaktadır. İtidal kelimesinin ilk anlamı aşırı olmama, aşırıya kaçmamak demektir. Kişilerin bir olay veya bir konu karşısında ölçülü olması aşırı durum sergilememesi anlamına gelir. İtidal kelimesinin diğer bir anlamı ise soğukkanlı olmaktır. Kişilerin yine bir konu karşısında aşırıya kaçmama ve soğukkanlı olabilmesi anlamına gelir.

İTİDALLİ OLMA NE ANLAMA GELİYOR?

İtidalli olmak kelimenin anlamında belirtildiği gibi kişilerin soğukkanlı davranması ve konular karşısında ılımlı olması anlamına gelir.

İTİDAL İNGİLİZCESİ NE DEMEK?

İtidal İngilizcesi 'sobriety' şeklindedir.