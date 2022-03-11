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  3. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, duyurdu: İstanbul'da AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, duyurdu: İstanbul'da AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün saat 12.00'den sonra açılacağını, saat 19.00'da kapanacağını açıkladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, duyurdu: İstanbul'da AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

 

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, duyurdu: İstanbul'da AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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