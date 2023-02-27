İtsuki Oda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtsuki Oda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtsuki Oda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtsuki Oda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtsuki Oda 16 Temmuz 1998 tarihinde ---, Saga şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小田 逸稀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtsuki Oda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İtsuki Oda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İtsuki Oda'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

İtsuki Oda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/itsuki.oda_official/

İtsuki Oda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtsuki Oda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtsuki Oda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtsuki Oda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2020 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2021 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2021 yılında JEF Utd. Chiba

31 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

26 Ocak 2023 yılında Avispa Fukuoka

İtsuki Oda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtsuki Oda şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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