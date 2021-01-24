İttifak Holding Konyaspor 0-0 Fraport-tav Antalyaspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 24.01.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? İttifak Holding Konyaspor - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti İttifak Holding Konyaspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 13:30

İttifak Holding Konyaspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Özgüç Türkalp(avar)

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 29. Amar Rahmanovıc, 32. Ali Karakaya, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 89. Veysel Sarı

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 19 13 2 4 45 22 41 23 2 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 39 16 3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 36 23 4 Gaziantep FK 19 9 7 3 33 23 34 10 5 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 6 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 31 13 7 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 31 4 8 Fatih Karagümrük 19 7 6 6 31 28 27 3 9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 27 2 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 19 6 7 6 28 22 25 6 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 24 -2 14 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 15 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 22 -9 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 18 -8 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 14 -18

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları