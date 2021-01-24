İttifak Holding Konyaspor 0-0 Fraport-tav Antalyaspor | Maç özeti ve Sonucu
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 24.01.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti
İttifak Holding Konyaspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.01.2021 13:30
İttifak Holding Konyaspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Özgüç Türkalp(avar)
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
54. Erten Ersu, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 29. Amar Rahmanovıc, 32. Ali Karakaya, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 89. Veysel Sarı
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Süper Lig 21. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|2
|4
|45
|22
|41
|23
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|39
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|6
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|31
|13
|7
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|8
|Fatih Karagümrük
|19
|7
|6
|6
|31
|28
|27
|3
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|24
|-2
|14
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|15
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|22
|-9
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|18
|-8
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları
|23.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-2
|Trabzonspor
|23.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Çaykur Rizespor
|24.01.2021
|Denizlispor
|Fatih Karagümrük
|24.01.2021
|Gaziantep FK
|Hatayspor
|24.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|Galatasaray
|24.01.2021
|Konyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|24.01.2021
|Beşiktaş
|Göztepe
|25.01.2021
|Alanyaspor
|MKE Ankaragücü
|25.01.2021
|Kasımpaşa
|Sivasspor
|25.01.2021
|Fenerbahçe
|Kayserispor