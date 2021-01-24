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İttifak Holding Konyaspor 0-0 Fraport-tav Antalyaspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor 0-0 Fraport-tav Antalyaspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 24.01.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

İttifak Holding Konyaspor - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

İttifak Holding Konyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

İttifak Holding Konyaspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 13:30

İttifak Holding Konyaspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Özgüç Türkalp(avar)

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 29. Amar Rahmanovıc, 32. Ali Karakaya, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 89. Veysel Sarı

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş19132445224123
2Fenerbahçe19123439233916
3Galatasaray19113540173623
4Gaziantep FK1997333233410
5Trabzonspor209652523332
6Alanyaspor1994630173113
7Hatayspor199462824314
8Fatih Karagümrük197663128273
9Yeni Malatyaspor197662725272
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe196762822256
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Sivasspor19595212324-2
14Başakşehir FK20668263224-6
15Konyaspor206592727230
16Kasımpaşa19649213022-9
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü195311223018-8
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor193511183614-18

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları

23.01.2021Gençlerbirliği1-2Trabzonspor
23.01.2021Başakşehir FK1-1Çaykur Rizespor
24.01.2021Denizlispor Fatih Karagümrük
24.01.2021Gaziantep FK Hatayspor
24.01.2021Yeni Malatyaspor Galatasaray
24.01.2021Konyaspor0-0Antalyaspor
24.01.2021Beşiktaş Göztepe
25.01.2021Alanyaspor MKE Ankaragücü
25.01.2021Kasımpaşa Sivasspor
25.01.2021Fenerbahçe Kayserispor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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