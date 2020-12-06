İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 05.12.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 0 İttifak Holding Konyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 16:00

İttifak Holding Konyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Ekrem Kan(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Uğur Demirok,14.dk (p), Amır Hadzıahmetovıc,63.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Abdülkerim Bardakcı 79.dk, Denı Mılosevıc 74.dk, Erdon Dacı 79.dk, Marko Jevtovıc 87.dk, Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 87.dk

Oyuna Girenler

Ahmet Yılmaz Çalık 79.dk, Levan Shengelıa 74.dk, Ömer Ali Şahiner 79.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 87.dk, Ahmet Karademir 87.dk

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

33. Kayacan Erdoğan, 3. İbrahim Sıssoko, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 6. Kaan Kanak, 9. Rashad Muhammed, 11. Arvydas Novıkovas, 13. Petrus Boumal Mayega, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

85. Fabien Ceddy Farnolle, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 10. Jugurtha Hamroun, 17. Emrah Başsan, 19. İbrahim Akdağ, 20. Mitchell Glenn Donald, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 53. Mucahit Albayrak, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Sorumlu

Hüseyin Çimşir

Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Mehmet Murat Uçar 13.dk, Sarı Kart Gökhan Kardeş 54.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Sıssoko 17.dk, Rashad Muhammed 87.dk, Gabrıel Antoıne Obertan 46.dk, Arvydas Novıkovas 87.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 66.dk

Oyuna Girenler

Osman Çelik 17.dk, Mitchell Glenn Donald 87.dk, İbrahim Akdağ 46.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 87.dk, Emrah Başsan 66.dk

Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 10 7 2 1 20 5 23 15 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Göztepe 10 3 6 1 16 10 15 6 6 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 7 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 8 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 9 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 15 0 10 Fatih Karagümrük 10 3 5 2 17 11 14 6 11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 12 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 12 -5 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 9 -3 17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 9 -6 18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları