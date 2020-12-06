İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 11. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 05.12.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|2
|0
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İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.12.2020 16:00
İttifak Holding Konyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Halis Özkahya(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Ekrem Kan(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
Uğur Demirok,14.dk (p), Amır Hadzıahmetovıc,63.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Abdülkerim Bardakcı 79.dk, Denı Mılosevıc 74.dk, Erdon Dacı 79.dk, Marko Jevtovıc 87.dk, Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 87.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Yılmaz Çalık 79.dk, Levan Shengelıa 74.dk, Ömer Ali Şahiner 79.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 87.dk, Ahmet Karademir 87.dk
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
33. Kayacan Erdoğan, 3. İbrahim Sıssoko, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 6. Kaan Kanak, 9. Rashad Muhammed, 11. Arvydas Novıkovas, 13. Petrus Boumal Mayega, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
85. Fabien Ceddy Farnolle, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 10. Jugurtha Hamroun, 17. Emrah Başsan, 19. İbrahim Akdağ, 20. Mitchell Glenn Donald, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 53. Mucahit Albayrak, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Sorumlu
Hüseyin Çimşir
Goller
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Kartlar
Kırmızı Kart Mehmet Murat Uçar 13.dk, Sarı Kart Gökhan Kardeş 54.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Sıssoko 17.dk, Rashad Muhammed 87.dk, Gabrıel Antoıne Obertan 46.dk, Arvydas Novıkovas 87.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 66.dk
Oyuna Girenler
Osman Çelik 17.dk, Mitchell Glenn Donald 87.dk, İbrahim Akdağ 46.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 87.dk, Emrah Başsan 66.dk
Süper Lig 11. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|23
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|15
|6
|6
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|7
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|8
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|9
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|0
|10
|Fatih Karagümrük
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|14
|6
|11
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|12
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|13
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|14
|Hatayspor
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|12
|-5
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|9
|-6
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları
|04.12.2020
|Beşiktaş
|3-0
|Kasımpaşa
|05.12.2020
|Galatasaray
|3-0
|Hatayspor
|05.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Kayserispor
|05.12.2020
|Konyaspor
|2-0
|BB Erzurumspor
|05.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Başakşehir FK
|05.12.2020
|Gençlerbirliği
|2-1
|Alanyaspor
|06.12.2020
|Denizlispor
|Fenerbahçe
|06.12.2020
|Antalyaspor
|MKE Ankaragücü
|06.12.2020
|Fatih Karagümrük
|Çaykur Rizespor
|07.12.2020
|Trabzonspor
|Sivasspor