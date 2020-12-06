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İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 05.12.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti?

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İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
İttifak Holding Konyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2 0

İttifak Holding Konyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 16:00

İttifak Holding Konyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Ekrem Kan(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Uğur Demirok,14.dk (p), Amır Hadzıahmetovıc,63.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Abdülkerim Bardakcı 79.dk, Denı Mılosevıc 74.dk, Erdon Dacı 79.dk, Marko Jevtovıc 87.dk, Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 87.dk

Oyuna Girenler

Ahmet Yılmaz Çalık 79.dk, Levan Shengelıa 74.dk, Ömer Ali Şahiner 79.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 87.dk, Ahmet Karademir 87.dk

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

33. Kayacan Erdoğan, 3. İbrahim Sıssoko, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 6. Kaan Kanak, 9. Rashad Muhammed, 11. Arvydas Novıkovas, 13. Petrus Boumal Mayega, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

85. Fabien Ceddy Farnolle, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 10. Jugurtha Hamroun, 17. Emrah Başsan, 19. İbrahim Akdağ, 20. Mitchell Glenn Donald, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 53. Mucahit Albayrak, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Sorumlu

Hüseyin Çimşir

Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Mehmet Murat Uçar 13.dk, Sarı Kart Gökhan Kardeş 54.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Sıssoko 17.dk, Rashad Muhammed 87.dk, Gabrıel Antoıne Obertan 46.dk, Arvydas Novıkovas 87.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 66.dk

Oyuna Girenler

Osman Çelik 17.dk, Mitchell Glenn Donald 87.dk, İbrahim Akdağ 46.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 87.dk, Emrah Başsan 66.dk

Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor107212052315
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş106132017193
5Göztepe103611610156
6Konyaspor10433127155
7Gaziantep FK103611513152
8Başakşehir FK114341716151
9Kasımpaşa114341313150
10Fatih Karagümrük103521711146
11Yeni Malatyaspor10343111313-2
12Çaykur Rizespor9333121412-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Hatayspor833271212-5
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor92348119-3
17BB Erzurumspor1023511179-6
18Kayserispor102356129-6
19Gençlerbirliği102268178-9
20Denizlispor91358166-8
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları

04.12.2020Beşiktaş3-0Kasımpaşa
05.12.2020Galatasaray3-0Hatayspor
05.12.2020Göztepe1-1Kayserispor
05.12.2020Konyaspor2-0BB Erzurumspor
05.12.2020Yeni Malatyaspor1-1Başakşehir FK
05.12.2020Gençlerbirliği2-1Alanyaspor
06.12.2020DenizlisporFenerbahçe
06.12.2020AntalyasporMKE Ankaragücü
06.12.2020Fatih KaragümrükÇaykur Rizespor
07.12.2020TrabzonsporSivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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