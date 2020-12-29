İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 28.12.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor 1 1 İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.12.2020 16:00

İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Özgüç Türkalp(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 23. Artem Kravets, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 45. Hüseyin Biber, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 9. Kemal Rüzgar, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 22. Emir Han Topçu, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 29 15 2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 28 10 3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 27 12 4 Gaziantep FK 14 7 6 1 27 16 27 11 5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 20 1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 19 4 11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 19 -2 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 15 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 17 -3 16 Başakşehir FK 14 4 4 6 21 24 16 -3 17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 15 -9 18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 12 -6 19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 12 -10 20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 12 -13 21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 10 -10

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları