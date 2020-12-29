İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 15. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 28.12.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Çaykur Rizespor
|1
|1
İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın
İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.12.2020 16:00
İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri
Burak Şeker(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Özgüç Türkalp(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 23. Artem Kravets, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 45. Hüseyin Biber, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
1. Tarık Çetin, 9. Kemal Rüzgar, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 22. Emir Han Topçu, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|15
|2
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|3
|Alanyaspor
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|12
|4
|Gaziantep FK
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|11
|5
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|6
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|7
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Konyaspor
|14
|5
|4
|5
|18
|14
|19
|4
|11
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Antalyaspor
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|17
|-3
|15
|Sivasspor
|14
|4
|5
|5
|13
|16
|17
|-3
|16
|Başakşehir FK
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|-3
|17
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|-6
|19
|Denizlispor
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları
|26.12.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Galatasaray
|26.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Fatih Karagümrük
|27.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-3
|BB Erzurumspor
|27.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Alanyaspor
|27.12.2020
|Başakşehir FK
|2-2
|Kasımpaşa
|27.12.2020
|Denizlispor
|1-2
|MKE Ankaragücü
|28.12.2020
|Beşiktaş
|3-0
|Sivasspor
|28.12.2020
|Gençlerbirliği
|3-2
|Kayserispor
|28.12.2020
|Konyaspor
|1-1
|Çaykur Rizespor
|29.12.2020
|Antalyaspor
|Hatayspor