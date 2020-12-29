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İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 28.12.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR
İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor
1 1

İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.12.2020 16:00

İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Özgüç Türkalp(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 23. Artem Kravets, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 45. Hüseyin Biber, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 9. Kemal Rüzgar, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 22. Emir Han Topçu, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray1492325102915
2Beşiktaş1491429192810
3Alanyaspor1583424122712
4Gaziantep FK1476127162711
5Fenerbahçe148242720267
6Fatih Karagümrük145632317216
7Hatayspor13634141621-2
8Yeni Malatyaspor145541817201
9Trabzonspor15555161920-3
10Konyaspor145451814194
11Göztepe154742118193
12Çaykur Rizespor14545202219-2
13Kasımpaşa15546182319-5
14Antalyaspor14455151817-3
15Sivasspor14455131617-3
16Başakşehir FK14446212416-3
17Gençlerbirliği14437142315-9
18MKE Ankaragücü14338162212-6
19Denizlispor14338142412-10
20BB Erzurumspor15339152812-13
21Kayserispor1424891910-10

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları

26.12.2020Trabzonspor0-2Galatasaray
26.12.2020Göztepe1-1Fatih Karagümrük
27.12.2020Yeni Malatyaspor1-3BB Erzurumspor
27.12.2020Gaziantep FK3-1Alanyaspor
27.12.2020Başakşehir FK2-2Kasımpaşa
27.12.2020Denizlispor1-2MKE Ankaragücü
28.12.2020Beşiktaş3-0Sivasspor
28.12.2020Gençlerbirliği3-2Kayserispor
28.12.2020Konyaspor1-1Çaykur Rizespor
29.12.2020Antalyaspor Hatayspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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