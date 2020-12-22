İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 21.12.2020 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Demir Grup Sivasspor 0 1 İttifak Holding Konyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.12.2020 19:00

İttifak Holding Konyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Özgüç Türkalp(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 21. Faruku Mıya, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 19. Levan Shengelıa, 25. Alper Uludağ, 32. Ali Karakaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya, 86. İzzet Karaboğa, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Uğur Demirok 82.dk, Alper Uludağ 57.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 82.dk, Faruku Mıya 7.dk

Oyuna Girenler

Erdon Dacı 82.dk, Levan Shengelıa 57.dk, Adil Demirbağ 82.dk, Alper Uludağ 7.dk

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 26. Barış Yardımcı, 19. Kubilay Eren Şahin, 58. Ziya Erdal, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

Faycal Fajr,60.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Faycal Fajr 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Erdoğan Yeşilyurt 76.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 76.dk, Max Alaın Gradel 89.dk, Faycal Fajr 90+5.dk

Oyuna Girenler

Yasin Öztekin 76.dk, Mustapha Yatabare 76.dk, Ziya Erdal 89.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 90+5.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 13 8 2 3 22 8 26 14 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 5 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 6 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 13 Konyaspor 12 4 3 5 15 12 15 3 14 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 15 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 16 Sivasspor 12 3 5 4 10 12 14 -2 17 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 18 Kayserispor 12 2 4 6 6 14 10 -8 19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 20 Denizlispor 12 2 3 7 11 21 9 -10 21 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 9 -14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları