İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 13. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 21.12.2020 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Demir Grup Sivasspor
|0
|1
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İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.12.2020 19:00
İttifak Holding Konyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Özgüç Türkalp(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 21. Faruku Mıya, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 19. Levan Shengelıa, 25. Alper Uludağ, 32. Ali Karakaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya, 86. İzzet Karaboğa, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Uğur Demirok 82.dk, Alper Uludağ 57.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 82.dk, Faruku Mıya 7.dk
Oyuna Girenler
Erdon Dacı 82.dk, Levan Shengelıa 57.dk, Adil Demirbağ 82.dk, Alper Uludağ 7.dk
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 26. Barış Yardımcı, 19. Kubilay Eren Şahin, 58. Ziya Erdal, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
Faycal Fajr,60.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Faycal Fajr 70.dk
Oyundan Çıkanlar
Erdoğan Yeşilyurt 76.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 76.dk, Max Alaın Gradel 89.dk, Faycal Fajr 90+5.dk
Oyuna Girenler
Yasin Öztekin 76.dk, Mustapha Yatabare 76.dk, Ziya Erdal 89.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 90+5.dk
Süper Lig 13. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|13
|8
|2
|3
|22
|8
|26
|14
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|23
|11
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|5
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|6
|Hatayspor
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|21
|-1
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|9
|Göztepe
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|18
|5
|10
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|11
|Trabzonspor
|13
|4
|5
|4
|15
|17
|17
|-2
|12
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|13
|Konyaspor
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|15
|3
|14
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|15
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|16
|Sivasspor
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|14
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|18
|Kayserispor
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|10
|-8
|19
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|20
|Denizlispor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|21
|BB Erzurumspor
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|9
|-14
Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları
|18.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Galatasaray
|19.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Fenerbahçe
|19.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Kasımpaşa
|19.12.2020
|Göztepe
|0-1
|Hatayspor
|19.12.2020
|Trabzonspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|20.12.2020
|Beşiktaş
|4-0
|BB Erzurumspor
|20.12.2020
|Denizlispor
|1-0
|Alanyaspor
|20.12.2020
|Gençlerbirliği
|1-1
|MKE Ankaragücü
|21.12.2020
|Antalyaspor
|2-0
|Kayserispor
|21.12.2020
|Konyaspor
|0-1
|Sivasspor