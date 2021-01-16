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İttifak Holding Konyaspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Göztepe ile 16.01.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İttifak Holding Konyaspor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?

İttifak Holding Konyaspor - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Göztepe maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR GÖZTEPE
İttifak Holding Konyaspor Göztepe
2 3

İttifak Holding Konyaspor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın

İttifak Holding Konyaspor, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.01.2021 13:30

İttifak Holding Konyaspor Göztepe Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Yakup Özhan(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 5. Marın Anıcıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 11. Denı Mılosevıc, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 20. İsmail Güven, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 48. Emre Pehlivan, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Sokol Cikalleshi,54.dk (h), Amır Hadzıahmetovıc,62.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ömer Ali Şahiner 83.dk, Sarı Kart Abdülkerim Bardakcı 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Tıemoko Ismael Dıomande 46.dk, Marın Anıcıc 59.dk, Levan Shengelıa 46.dk

Oyuna Girenler

Zymer Bytyqı 46.dk, Musa Çağıran 59.dk, Denı Mılosevıc 46.dk

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 32. Peter Antonıo Zulj, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 30. Yalçın Kayan, 99. Stefano Napoleonı, 6. Kubilay Sönmez, 2. Kerim Alıcı, 66. Burak Süleyman, 22. Brown Aıde Ideye, 80. Beykan Şimşek, 54. Batuhan Kırdaroğlu, 33. Atınç Nukan

Teknik Sorumlu

Goller

Marko Mıhojevıc,17.dk (h), Peter Antonıo Zulj,30.dk (f), Peter Antonıo Zulj,58.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İrfan Can Eğribayat 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Aydoğdu 83.dk, Halil Akbunar 90+1.dk, Zlatko Trıpıc 76.dk, Pape Cherıf Ndıaye 90+1.dk, Peter Antonıo Zulj 83.dk

Oyuna Girenler

Kubilay Sönmez 83.dk, Kerim Alıcı 90+1.dk, Atınç Nukan 76.dk, Brown Aıde Ideye 90+1.dk, Stefano Napoleonı 83.dk

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Fenerbahçe17112435213514
3Galatasaray17103434143320
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1893629163013
6Hatayspor178452522283
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor17755192026-1
9Antalyaspor18666192524-6
10Konyaspor186482624222
11Göztepe185762422222
12Sivasspor17575192122-2
13Başakşehir FK17647242822-4
14Kasımpaşa17647202722-7
15Yeni Malatyaspor17566212321-2
16Çaykur Rizespor17566223021-8
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK1-0Kayserispor
16.01.2021AntalyasporTrabzonspor
17.01.2021Yeni MalatyasporÇaykur Rizespor
17.01.2021BeşiktaşGalatasaray
17.01.2021DenizlisporHatayspor
18.01.2021KasımpaşaBB Erzurumspor
18.01.2021FenerbahçeMKE Ankaragücü
Onur Çelik
Spor Editörü
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