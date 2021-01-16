İttifak Holding Konyaspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 19. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Göztepe ile 16.01.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İttifak Holding Konyaspor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?
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İttifak Holding Konyaspor, Göztepe maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Göztepe
|2
|3
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İttifak Holding Konyaspor, Göztepe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
16.01.2021 13:30
İttifak Holding Konyaspor Göztepe Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Yakup Özhan(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 5. Marın Anıcıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 11. Denı Mılosevıc, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 20. İsmail Güven, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 48. Emre Pehlivan, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
Sokol Cikalleshi,54.dk (h), Amır Hadzıahmetovıc,62.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ömer Ali Şahiner 83.dk, Sarı Kart Abdülkerim Bardakcı 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Tıemoko Ismael Dıomande 46.dk, Marın Anıcıc 59.dk, Levan Shengelıa 46.dk
Oyuna Girenler
Zymer Bytyqı 46.dk, Musa Çağıran 59.dk, Denı Mılosevıc 46.dk
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 32. Peter Antonıo Zulj, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 30. Yalçın Kayan, 99. Stefano Napoleonı, 6. Kubilay Sönmez, 2. Kerim Alıcı, 66. Burak Süleyman, 22. Brown Aıde Ideye, 80. Beykan Şimşek, 54. Batuhan Kırdaroğlu, 33. Atınç Nukan
Teknik Sorumlu
Goller
Marko Mıhojevıc,17.dk (h), Peter Antonıo Zulj,30.dk (f), Peter Antonıo Zulj,58.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İrfan Can Eğribayat 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Soner Aydoğdu 83.dk, Halil Akbunar 90+1.dk, Zlatko Trıpıc 76.dk, Pape Cherıf Ndıaye 90+1.dk, Peter Antonıo Zulj 83.dk
Oyuna Girenler
Kubilay Sönmez 83.dk, Kerim Alıcı 90+1.dk, Atınç Nukan 76.dk, Brown Aıde Ideye 90+1.dk, Stefano Napoleonı 83.dk
Süper Lig 19. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|11
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|12
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|13
|Başakşehir FK
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|22
|-4
|14
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|15
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|16
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları
|15.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-3
|Fatih Karagümrük
|16.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Sivasspor
|16.01.2021
|Konyaspor
|2-3
|Göztepe
|16.01.2021
|Gaziantep FK
|1-0
|Kayserispor
|16.01.2021
|Antalyaspor
|Trabzonspor
|17.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|Çaykur Rizespor
|17.01.2021
|Beşiktaş
|Galatasaray
|17.01.2021
|Denizlispor
|Hatayspor
|18.01.2021
|Kasımpaşa
|BB Erzurumspor
|18.01.2021
|Fenerbahçe
|MKE Ankaragücü