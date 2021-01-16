İttifak Holding Konyaspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Göztepe ile 16.01.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İttifak Holding Konyaspor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu? İttifak Holding Konyaspor - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Göztepe maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Göztepe 2 3 İttifak Holding Konyaspor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.01.2021 13:30

İttifak Holding Konyaspor Göztepe Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Yakup Özhan(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 5. Marın Anıcıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 11. Denı Mılosevıc, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 20. İsmail Güven, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 48. Emre Pehlivan, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Sokol Cikalleshi,54.dk (h), Amır Hadzıahmetovıc,62.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ömer Ali Şahiner 83.dk, Sarı Kart Abdülkerim Bardakcı 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Tıemoko Ismael Dıomande 46.dk, Marın Anıcıc 59.dk, Levan Shengelıa 46.dk

Oyuna Girenler

Zymer Bytyqı 46.dk, Musa Çağıran 59.dk, Denı Mılosevıc 46.dk

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 32. Peter Antonıo Zulj, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 30. Yalçın Kayan, 99. Stefano Napoleonı, 6. Kubilay Sönmez, 2. Kerim Alıcı, 66. Burak Süleyman, 22. Brown Aıde Ideye, 80. Beykan Şimşek, 54. Batuhan Kırdaroğlu, 33. Atınç Nukan

Teknik Sorumlu

Goller

Marko Mıhojevıc,17.dk (h), Peter Antonıo Zulj,30.dk (f), Peter Antonıo Zulj,58.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İrfan Can Eğribayat 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Aydoğdu 83.dk, Halil Akbunar 90+1.dk, Zlatko Trıpıc 76.dk, Pape Cherıf Ndıaye 90+1.dk, Peter Antonıo Zulj 83.dk

Oyuna Girenler

Kubilay Sönmez 83.dk, Kerim Alıcı 90+1.dk, Atınç Nukan 76.dk, Brown Aıde Ideye 90+1.dk, Stefano Napoleonı 83.dk

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 11 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 12 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 13 Başakşehir FK 17 6 4 7 24 28 22 -4 14 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 15 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 16 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları