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İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 07.04.2021 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?

İttifak Holding Konyaspor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MKE ANKARAGÜCÜ
İttifak Holding Konyaspor Mke Ankaragücü
1 1

İttifak Holding Konyaspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın

İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 16:00

İttifak Holding Konyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Tarık Ongun(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 50. Zvonımır Sarlıja, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 24. İbrahim Akdağ, 88. Endrı Çekıçı, 22. Torgeır Borven, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl, 27. Alıou Badjı

Yedekler

99. Furkan Bekleviç, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 10. Orkan Çınar, 42. Idrız Voca, 77. Emre Güral, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 16. Ali Kaan Güneren, 11. Saba Lobjanıdze, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu

Teknik Sorumlu

Hikmet Karaman

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş30204663316432
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3216974031579
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor311471051374914
7Fatih Karagümrük32139104738489
8Gaziantep FK301211744344710
9Göztepe321110114642434
10Sivasspor3091473735412
11Konyaspor311010113837401
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa319715344734-13
15MKE Ankaragücü319616375033-13
16Başakşehir FK318914354933-14
17Kayserispor318914244033-16
18Yeni Malatyaspor3071112384432-6
19Gençlerbirliği318716295331-24
20BB Erzurumspor3261016305228-22
21Denizlispor306717265125-25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.2021Trabzonspor1-1Kayserispor
06.04.2021Göztepe2-0Çaykur Rizespor
06.04.2021Fatih Karagümrük1-0Hatayspor
07.04.2021Antalyaspor Sivasspor
07.04.2021Gençlerbirliği1-1BB Erzurumspor
07.04.2021Beşiktaş Alanyaspor
07.04.2021Konyaspor1-1MKE Ankaragücü
08.04.2021Gaziantep FK Başakşehir FK
08.04.2021Yeni Malatyaspor Fenerbahçe
08.04.2021Denizlispor Kasımpaşa

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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