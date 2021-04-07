İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 33. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 07.04.2021 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?
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İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Mke Ankaragücü
|1
|1
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İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 16:00
İttifak Holding Konyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Arda Kardeşler(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Tarık Ongun(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mke Ankaragücü İlk 11
1. Korcan Çelikay, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 50. Zvonımır Sarlıja, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 24. İbrahim Akdağ, 88. Endrı Çekıçı, 22. Torgeır Borven, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl, 27. Alıou Badjı
Yedekler
99. Furkan Bekleviç, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 10. Orkan Çınar, 42. Idrız Voca, 77. Emre Güral, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 16. Ali Kaan Güneren, 11. Saba Lobjanıdze, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu
Teknik Sorumlu
Hikmet Karaman
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 33. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|30
|20
|4
|6
|63
|31
|64
|32
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|57
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|7
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|8
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|9
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|10
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|11
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|40
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|MKE Ankaragücü
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|33
|-13
|16
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|17
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|33
|-16
|18
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|31
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|28
|-22
|21
|Denizlispor
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|25
|-25
Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları
|06.04.2021
|Trabzonspor
|1-1
|Kayserispor
|06.04.2021
|Göztepe
|2-0
|Çaykur Rizespor
|06.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-0
|Hatayspor
|07.04.2021
|Antalyaspor
|Sivasspor
|07.04.2021
|Gençlerbirliği
|1-1
|BB Erzurumspor
|07.04.2021
|Beşiktaş
|Alanyaspor
|07.04.2021
|Konyaspor
|1-1
|MKE Ankaragücü
|08.04.2021
|Gaziantep FK
|Başakşehir FK
|08.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|Fenerbahçe
|08.04.2021
|Denizlispor
|Kasımpaşa
KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU