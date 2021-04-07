İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 07.04.2021 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu? İttifak Holding Konyaspor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Mke Ankaragücü 1 1 İttifak Holding Konyaspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 16:00

İttifak Holding Konyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Tarık Ongun(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 50. Zvonımır Sarlıja, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 24. İbrahim Akdağ, 88. Endrı Çekıçı, 22. Torgeır Borven, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl, 27. Alıou Badjı

Yedekler

99. Furkan Bekleviç, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 10. Orkan Çınar, 42. Idrız Voca, 77. Emre Güral, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 16. Ali Kaan Güneren, 11. Saba Lobjanıdze, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu

Teknik Sorumlu

Hikmet Karaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 64 32 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 57 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 7 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 8 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 9 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 10 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 40 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 33 -13 16 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 17 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 33 -16 18 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 31 -24 20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 28 -22 21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 25 -25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.2021 Trabzonspor 1-1 Kayserispor 06.04.2021 Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor 06.04.2021 Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor 07.04.2021 Antalyaspor Sivasspor 07.04.2021 Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor 07.04.2021 Beşiktaş Alanyaspor 07.04.2021 Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü 08.04.2021 Gaziantep FK Başakşehir FK 08.04.2021 Yeni Malatyaspor Fenerbahçe 08.04.2021 Denizlispor Kasımpaşa

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU