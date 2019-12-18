İTÜ Vakfı'ndan flaş Doğa Koleji açıklaması

İTÜ Vakfı tarafından Doğa Koleji'nin vakfa satışına dair haberler sonrası açıklama yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle:

Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır.

İşte üniversitenin Twitter hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım