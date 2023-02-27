İvan Zhelizko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zhelizko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Zhelizko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Zhelizko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Zhelizko 12 Şubat 2001 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Желізко Іван Тарасович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Zhelizko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rechtsanwalt Prof. Dr. Kayser yapmaktadır. İvan Zhelizko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Zhelizko'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Zhelizko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Zhelizko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Zhelizko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Zhelizko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2018 yılında Karpaty II

30 Ağustos 2019 yılında Karvina U19

1 Ağustos 2020 yılında MFK Karvina B

1 Ocak 2021 yılında Karvina

7 Şubat 2021 yılında Valmiera

31 Aralık 2021 yılında Karvina

11 Şubat 2022 yılında Valmiera

İvan Zhelizko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Zhelizko şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Zhelizko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Lviv (2011-2018)

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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