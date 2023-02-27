İvar Arnbro Thorhallsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvar Arnbro Thorhallsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvar Arnbro Thorhallsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvar Arnbro Thorhallsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvar Arnbro Thorhallsson 25 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ívar Arnbro Þórhallsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvar Arnbro Thorhallsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İvar Arnbro Thorhallsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

İvar Arnbro Thorhallsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvar Arnbro Thorhallsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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İvar Arnbro Thorhallsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvar Arnbro Thorhallsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında KA Akureyri

İvar Arnbro Thorhallsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvar Arnbro Thorhallsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İvar Arnbro Thorhallsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U15 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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