İYİ Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? İYİ Parti milletvekili başvuru formu

Türkiye'de son yılların en kritik seçimini 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri seçilecek. Milletvekili olarak hizmet etmek isteyenler de İnternet arama motorlarında partilerin başvuru ücretini araştırıyor. Peki İYİ Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? Başvuru formunu da ulaşmak isteyenler için İYİ Parti milletvekili başvuru formu haberimizde...

İYİ PARTİ 2023 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK ÜCRETİ NEDİR?

İYİ Parti 2023 yılında milletvekili adayı olmak isteyen erkek ve kadın adaylardan 7 bin 500 TL ücret alacak. Engelli ve gazilerden ise ücret alınmayacak.

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İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY BAŞVURU FORMU

İYİ Parti milletvekili aday başvuru formu henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığı anda haberimize eklenecektir.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

İYİ Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerin yatırdığı başvuru ücreti geri alınamamaktadır.