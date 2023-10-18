İYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor ! Amasya İl, ilçe başkanları ve yönetimlerinden 300 kişi topluca istifa etti

İYİ Parti, yaklaşan yerel seçimler öncesi parti içinde huzursuzluklar devam ediyor. Amasya İl ve İlçe Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri genel merkez yönetimine tepki göstererek topluca istifa edip partiden ayrıldıklarını duyurdu.

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İYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor ! Amasya İl, ilçe başkanları ve yönetimlerinden 300 kişi topluca istifa etti 1

İYİ PARTİ CEPHESİ İSTİFALARLA ÇALKALANIYOR

İYİ Parti Amasya İl ve İlçe Başkanlıklarında hareketli saatler istifa haberi ile sonlandı. İYİ Parti'nin Amasya, Merkez ve İlçelerindeki tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Partide istifaları kabul etmek için istifa etmeyen tek isim de istifaları aldıktan sonra partiyle ilişkisini kesecek.

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İYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor ! Amasya İl, ilçe başkanları ve yönetimlerinden 300 kişi topluca istifa etti
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