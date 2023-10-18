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İYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor ! Amasya İl, ilçe başkanları ve yönetimlerinden 300 kişi topluca istifa etti
İYİ Parti, yaklaşan yerel seçimler öncesi parti içinde huzursuzluklar devam ediyor. Amasya İl ve İlçe Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri genel merkez yönetimine tepki göstererek topluca istifa edip partiden ayrıldıklarını duyurdu.
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