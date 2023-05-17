İYİ PARTİ Düzce'den kaç milletvekili çıkardı? Düzce milletvekili dağılımı ve sayısı!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçlarının yavaş yavaş açıklanmasıyla İYİ PARTİ Düzce'den kaç milletvekili çıkardı Düzce'de milletvekili dağılımı nasıl oldu? soruları merak edilmeye başlandı. 14Mayıs 2023 Düzce Milletvekili Sayısı ve partilerin milletvekili aday listesi Bölge Gündem Haber Özel seçim sayfasında.

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İYİ PARTİ Düzce'den kaç milletvekili çıkardı? Düzce milletvekili dağılımı ve sayısı!

İYİ PARTİ Düzce'den kaç milletvekili çıkardı? Düzce milletvekili dağılımı ve sayısı nedir? 2023 Türkiye genel seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00 itibariyle gerçekleşti. Bu kapsamda Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar milletvekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları

İYİ PARTİ DÜZCE'DEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI? İŞTE DÜZCE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI!

14 Mayıs 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı milletvekili seçim sonuçları öğrenmek için aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklamamız yeterli. Açılacak sayfadaki bilgilerden hangi partinin kaç vekil çıkardığını kolayca öğrenebilirsiniz.

2023 Düzce Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

MECLİSTE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR 2023

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 600 milletvekili yer almaktadır. Her ilin milletvekili sayısı o ilin nüfusuna göre ve partilerin aldığı oy oranlarına göre belirlenmektedir.

kaç milletvekili çıkardı? milletvekili dağılımı ve sayısı!

2023 YSK İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI: HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

İllerin nüfuslara göre 2023 yılında çıkaracakları milletvekili sayısı şu şekildedir.

  • Adana 15,
  • Adıyaman 5,
  • Afyonkarahisar 6,
  • Ağrı 4,
  • Amasya 3,
  • Antalya 17,
  • Artvin 2,
  • Aydın 8,
  • Balıkesir 9,
  • Bilecik 2,
  • Bingöl 3,
  • Bitlis 3,
  • Bolu 3,
  • Burdur 3,
  • Bursa 20,
  • Çanakkale 4,
  • Çankırı 2,
  • Çorum 4,
  • Denizli 7,
  • Diyarbakır 12,
  • Edirne 4,
  • Elazığ 5,
  • Erzincan 2,
  • Erzurum 6,
  • Eskişehir 6,
  • Gaziantep 14,
  • Giresun 4,
  • Gümüşhane 2,
  • Hakkari 3,
  • Hatay 11,
  • Isparta 4,
  • Mersin 13,
  • Kars 3,
  • Kastamonu 3,
  • Kayseri 10,
  • Kırklareli 3,
  • Kırşehir 2,
  • Konya 15,
  • Kütahya 5,
  • Malatya 6,
  • Manisa 10,
  • Kahramanmaraş 8,
  • Mardin 6,
  • Muğla 7,
  • Muş 3,
  • Nevşehir 3,
  • Niğde 3,
  • Ordu 6,
  • Rize 3,
  • Samsun 9,
  • Siirt 3,
  • Sinop 2,
  • Sivas 5,
  • Tekirdağ 8,
  • Tokat 5,
  • Trabzon 6,
  • Şanlıurfa 14,
  • Uşak 3,
  • Van 8,
  • Yozgat 4,
  • Zonguldak 5,
  • Aksaray 4,
  • Karaman 3,
  • Kırıkkale 3,
  • Batman 5,
  • Şırnak 4,
  • Bartın 2,
  • Ardahan 2,
  • Iğdır 2,
  • Yalova 3,
  • Karabük 3,
  • Kilis 2,
  • Osmaniye 4
  • Düzce 3
  • İstanbul 1. Bölge 35,
  • İstanbul 2. Bölge 27,
  • İstanbul 3. Bölge 36,
  • Ankara 1. Bölge 13,
  • Ankara 2. Bölge 11,
  • Ankara 3. Bölge 12,
  • İzmir 1. Bölge 14,
  • İzmir 2. Bölge 14,
  • Bursa 1. Bölge 10,
  • Bursa 2. Bölge 10,

kaç milletvekili çıkardı? milletvekili dağılımı ve sayısı!

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