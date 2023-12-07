İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a olay 'Korkak Yavaş' şiir göndermesi

İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin meclisteki grup toplantısında okuduğu 'Korkak Yavaş' şiirin Mansur Yavaş'a gönderme olarak nitelendirilerek siyasi kulislerde Akşener'in Yavaşa çok kızgın olduğu be nedenle böyle bir şiirle tepki verdiği yorumlarına neden oldu.

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İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a olay 'Korkak Yavaş' şiir göndermesi 1

MERAL AKŞENER MANSUR YAVAŞ'A KORKAK MI DEDİ?

Meral Akşener‘in Nihal Atsız’dan okuduğu şiirdeki ‘korkak yavaş’ ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme iddiasına İYİ Parti’den açıklama geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in Nihal Atsız’den okuduğu şiir ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme yapıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Akşener, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Nihal Atsız’ın şiirini okudu. Akşener’in okuduğu şiirde şu ifadeler yer aldı:

“Kopunca bir büyük savaş
Er tez gider, korkak yavaş
Yüreksize akçayla aş
Erlere meydan görünür”

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İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a olay 'Korkak Yavaş' şiir göndermesi
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