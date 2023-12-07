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İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a olay 'Korkak Yavaş' şiir göndermesi
İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin meclisteki grup toplantısında okuduğu 'Korkak Yavaş' şiirin Mansur Yavaş'a gönderme olarak nitelendirilerek siyasi kulislerde Akşener'in Yavaşa çok kızgın olduğu be nedenle böyle bir şiirle tepki verdiği yorumlarına neden oldu.
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