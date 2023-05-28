İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Üsküdar'da Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oy verme işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. " Oylarımızı kullandık çok önemli bir seçimin 2.safhasında hepimiz için önemli, özellikle gençler için çok önemli. İnşallah ülkemize milletimize hayırlı olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder." ifadelerini kullandı.