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İYİ Parti istifalarla sarsılıyor, Meral Akşener partide kontrolü kaybetti 10 milletvekili daha istifa edecek iddiası
İYİ Parti millet ittifakı adıyla 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler alınan başarısız sonuçlar sonrası 31 Mart yerel seçimlerine 81 ilde aday gösterme kararından sonra partide istifalar art arda gelmeye başladı. İddialara göre genel başkan Meral Akşener'in partide kontrolü kaybettiği ve 10 milletvekilin daha istifa edeceği belirtildi.
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