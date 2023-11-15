İYİ Parti istifalarla sarsılıyor, Meral Akşener partide kontrolü kaybetti 10 milletvekili daha istifa edecek iddiası

İYİ Parti millet ittifakı adıyla 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler alınan başarısız sonuçlar sonrası 31 Mart yerel seçimlerine 81 ilde aday gösterme kararından sonra partide istifalar art arda gelmeye başladı. İddialara göre genel başkan Meral Akşener'in partide kontrolü kaybettiği ve 10 milletvekilin daha istifa edeceği belirtildi.

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İYİ Parti istifalarla sarsılıyor, Meral Akşener partide kontrolü kaybetti 10 milletvekili daha istifa edecek iddiası 1

İYİ Parti Genel Başkanı seçimden sonra yapılan kurultayda öfke patlaması yaşadı ve "Bu partide şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Kahrolun kahrolun kahrolun" diyerek bir çıkışa imza attı. Bu öfke patlamasından sonra Meclis'teki partisinin grup toplantısında "Kazık atan herkesi sileceğim" tehdidi savuran Meral Akşener, "Buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı. Peki İYİ Parti'de neler oluyor?

İSTİFALAR ARTARAK DEVAM EDECEK

81 ilde yerel seçime ittifaksız girme kararı aldı. Tüm bunların ardından İYİ Parti'de yaprak dökümü başladı ve iddialara göre İYİ Parti'deki istifalar artarak sürecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hamle üstüne hamle yaptı. 6'lı masadan önce kalktı sonra oturdu, "Bir Kemal'e bir Meral'a oy istiyorum" dedi. Hem tabanı hem seçmeni Genel Başkan Akşener'in siyasi manevraları ile savruldu.

"HER ŞEY ÇÖKTÜ"

Son olarak yerel seçimlere ittifaksız girme kararı aldı. Bu kararın ardından partideki dağılma süreci hız kazandı. İYİ Parti saflarından ilk kopan isim Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu oldu. Ardından GİK üyesi, 6'lı masada Akşener'i temsil eden ve kurucu üye Bahadır Erdem istifa etti.

Ve bir başka kurucu isim, eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da İYİ Parti ile yolunu ayırdı. Durmuş Yılmaz, "her şey çöktü" dedi. Beklentiler sıfırlandı açıklamasını yaptı. Bahadır Erdem ittifaksız yerel seçim kararına itiraz ettiği için ayrıldı.

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İYİ Parti istifalarla sarsılıyor, Meral Akşener partide kontrolü kaybetti 10 milletvekili daha istifa edecek iddiası
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