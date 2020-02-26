İYİ Parti resti çekti: "CHP evet derse biz yokuz"

İYİ Parti, milletvekillerinin peş peşe istifasıyla gündemde. İYİ Parti, HDP’den Cumhuriyet Halk Partisi dahil tüm partilere yapılan demokrasi ittifakı çağrısının partiye zarar vermemesi için ittifak hamlelerini masaya yatırıyor.

İYİ Parti'nin hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde CHP ile yaptığı işbirliğinin devam edip etmeyeceğinin “CHP’nin tavrına göre şekilleneceği” belirtiliyor.

İYİ PARTİ'Yİ, CUMHUR İTTİFAKI'NA YAKLAŞTIRABİLİR

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre; İYİ Parti’li kurmaylar, “CHP’nin HDP’nin çağrısına ‘olumlu’ yanıt vermesi durumunda, İYİ Parti Millet İttifakı bileşenleri içinde yer almaz, alamaz” yorumlarını yapıyor. Kulislerde, bu durumun İYİ Parti’yi “Cumhur İttifakı’na yaklaştıracağı” da tartışılıyor.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ-HDP İTTİFAKI İYİ PARTİ'YE KAYBETTİRDİ

Yerel seçimlerde, iktidar bloğundan CHP’ye gelen “HDP ile gizli işbirliği yaptığına” yönelik iddialar, İYİ Parti’yi “milliyetçi - muhafazakâr seçmen” bazında “zor durumda” bırakırken, partinin bileşeni olduğu Millet İttifakı’nın “CHP’ye yönelik bu söylemlerle zedelendiği, CHP’nin de buna net bir yanıt vermesi gerektiğine” dikkat çekiliyor. İYİ Parti’nin tabana “HDP ile ittifakımız yok” açıklamasını yaptığı ancak tabanın “CHP’ye yönelik bu söylemlerden ötürü İYİ Parti yönetimine de artık tepkili olduğu” ifade ediliyor. CHP’nin HDP ile “yakınlaşmasının sürmesi durumunda İYİ Parti’nin tabanın sesini dinleyeceği, gerekirse Millet İttifakı bloğunda yer almayacağı” belirtilirken, bunun “İYİ Parti’yi, MHP ve AKP’nin bileşeni olduğu Cumhur İttifakı’na yaklaştıracağına” da dikkat çekiliyor. Ancak İYİ Parti’nin olası “Cumhur İttifakı bileşeninde yer alması için bazı kırmızı çizgilerin olduğu, bunların başında da partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem tavrının geldiğine” dikkat çekiliyor.