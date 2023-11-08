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İYİ Parti yeni CHP'ye ittifak kapılarını kaapattı! 'Pazarlığı milletle yaparız'
14 ve 28 Mayıs milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı Seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki CHP ile ipler atılmış, İYİ Parti seçimlere tek başına gireceğini açıklamıştı. CHP genel kongre sonrası Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra İYİ Parti ile CHPyerel seçimlerde iş birliği yapacak mı diye merak edilirken İYİ Parti'den kapıları kapatan açıklama geldi.
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