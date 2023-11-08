İYİ Parti yeni CHP'ye ittifak kapılarını kaapattı! 'Pazarlığı milletle yaparız'

14 ve 28 Mayıs milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı Seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki CHP ile ipler atılmış, İYİ Parti seçimlere tek başına gireceğini açıklamıştı. CHP genel kongre sonrası Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra İYİ Parti ile CHPyerel seçimlerde iş birliği yapacak mı diye merak edilirken İYİ Parti'den kapıları kapatan açıklama geldi.

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İYİ Parti yeni CHP'ye ittifak kapılarını kaapattı! 'Pazarlığı milletle yaparız' 1

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık koltuğunu en büyük destekçilerinden olan Özgür Özel'e kaptırdı. 5 ayda iki mağlubiyet alan Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu.

İMAMOĞLU, İYİ PARTİ İLE İTTİFAK TALEP EDİYOR: HER ZAMAN MÜMKÜN

Özel'in en büyük destekçilerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişimin ardından yerel seçim seçimler için ittifak arayışına çıktı. İmamoğlu, "İttifakın her zaman mümkün olduğu düşüncesindeyim" diyerek, 81 ilde kendi adayını çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'ye mesaj gönderdi.

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İYİ Parti yeni CHP'ye ittifak kapılarını kaapattı! 'Pazarlığı milletle yaparız'
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