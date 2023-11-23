İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli Partisinden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Partide istifaların ardı arkası kesilmeyerek peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli Partisinden istifa ettiğini duyurdu 1

Körfez Belediye Başkan adaylığı için adı geçen İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli Partisinden istifa ettiğini duyurdu
İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli Partisinden istifa ettiğini duyurdu
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