HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli Partisinden istifa ettiğini duyurdu
İYİ Partide istifaların ardı arkası kesilmeyerek peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Partisinden istifa ettiğini duyurdu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Akşener ve ailesini zora sokacak açıklama: 'Akşener'in oğlu kendi ekibine 7-8 poşetle 200 er bin TL dağıttı'
Yorumlananlar
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi