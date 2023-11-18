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İYİ Partide istifaların ardından sessizliğe gömülen Meral Akşener'den ilk açıklama: 'Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu'
Seçimlerde alınan başarısız sonuçlar ardından partide yaşanan iç huzursuzlukla arda arda istifaların gelmesine neden olmuştu. İstifalarla sarsılan İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, uzun süre sessizliğe gömülmüştü, Akşener, istifalar sonrası ilk defa açıklamalarda bulunarak, istifalar ve partideki son durumu değerlendirdi.
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