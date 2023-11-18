İYİ Partide istifaların ardından sessizliğe gömülen Meral Akşener'den ilk açıklama: 'Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu'

Seçimlerde alınan başarısız sonuçlar ardından partide yaşanan iç huzursuzlukla arda arda istifaların gelmesine neden olmuştu. İstifalarla sarsılan İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, uzun süre sessizliğe gömülmüştü, Akşener, istifalar sonrası ilk defa açıklamalarda bulunarak, istifalar ve partideki son durumu değerlendirdi.

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İYİ Partide istifaların ardından sessizliğe gömülen Meral Akşener'den ilk açıklama: 'Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu' 1

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde art arda yaşanan istifalarla ilgili açıklama yaptı.

Seçim Hazırlıkları ve İstişare Toplantısında konuşan Akşener, kendisi ve oğlunun hesapları hakkındaki iddialara tepki gösterdi. Akşener, "Ne benim, ne oğlumun, ne gelinimin, ne eşimin bunlarla bir ilgisi yok. İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat ederlerse de zaten ben bu politikayı bırakıyorum" dedi.

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında da konuşan Akşener, şunları söyledi:

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İYİ Partide istifaların ardından sessizliğe gömülen Meral Akşener'den ilk açıklama: 'Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu'
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