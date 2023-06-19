İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Kurucu isimlerden biri daha istifa etti!

İYİ Parti'nin kurucularından olan Taylan Yıldız, şu ifadelerle partiden istifa ettiğini duyurdu:
Kurucu olduğum İYİ Parti üyeliğimden ayrılıyorum.
Bir hafta geçti ve tüm sorularınıza cevap vermek için bu videoyu çektim. Bundan sonra yapacaklarımızı sizinle paylaşıyorum.
Nedenim kişisel değil, sistematik...
Belirtmek isterim ki, benim hiçbir zaman kişilerle sorunum olmadı.
Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençlerinin sesini duymaması meselesi...
Bu sorunu çözmek için, yeni bir gelecek için bir arada olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu kaybetmeyelim, henüz yeni başlıyoruz!
Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.— Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) June 19, 2023
Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım.?
Sebebi kişisel değil, sistemsel...
Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.
Benim… pic.twitter.com/lmouwUDCzb