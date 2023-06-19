İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Kurucu isimlerden biri daha istifa etti!

İYİ Parti'nin kurucularından olan Taylan Yıldız istifa etti. Kişisel sebeplerden değil sistematik sebeplerden istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti'nin kurucularından olan Taylan Yıldız, şu ifadelerle partiden istifa ettiğini duyurdu:

Kurucu olduğum İYİ Parti üyeliğimden ayrılıyorum.

Bir hafta geçti ve tüm sorularınıza cevap vermek için bu videoyu çektim. Bundan sonra yapacaklarımızı sizinle paylaşıyorum.

Nedenim kişisel değil, sistematik...

Belirtmek isterim ki, benim hiçbir zaman kişilerle sorunum olmadı.

Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençlerinin sesini duymaması meselesi...

Bu sorunu çözmek için, yeni bir gelecek için bir arada olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu kaybetmeyelim, henüz yeni başlıyoruz!

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